“الفاف” وولاية البليدة بدآ التحضير لِمواجهة الجزائر والكاميرون

عقد والي ولاية البليدة كمال نويصر، الخميس، اجتماعا مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة.

وخُصّص هذا اللقاء للتنسيق والتحضير، للمواجهة الهامّة التي تنتظر المنتخب الوطني الجزائري أمام ضيفه ومنافسه الكاميروني، في أواخر مارس المقبل، بِرسم إياب الدور الأخير من تصفيات كأس العالم 2022.

وسيكون ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، مسرح هذه المباراة الواعدة والمرتقبة.

كما تفقّد والي ولاية البليدة ورئيس “الفاف” المنشأة الكروية المذكورة، بعد أن عرفت في الفترة الأخيرة عدّة تحسينات، مسّت البساط الطبيعي للملعب، وأيضا تنصيب التجهيزات الخاصّة بِتقنية الفيديو (الفاف)، التي فرضها الاتحادان الدولي والإفريقي لِكرة القدم.

بِالمختصر، تسعى “الفاف” والسلطات الولائية البليدية لِتوفير كل الإمكانيات المطلوبة، من أجل إنجاح مباراة العودة والمصيرية في تصفيات المونديال. ورمي الكرة في ساحة تلاميذ الناخب الوطني جمال بلماضي، لِإكمال الشطر المتبقّى، والمتمثّل في التضحية لِحصد بطاقة حضور المحفل العالمي القطري.