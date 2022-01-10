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رياضة

“الفاف” يحذر من الاستغلال غير المرخص لشعارات وعلامات الاتحادية والمنتخب

سليم.ع
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“الفاف” يحذر من الاستغلال غير المرخص لشعارات وعلامات الاتحادية والمنتخب

حذر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، المتعاملين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية أوالأجنبية من أي استغلال غير مرخص لشعارات وعلامات الاتحادية والمنتخب الوطني.

وقال الإتحاد الجزائري في بيان له على صفحته الرسمية، على “فايسبوك”: ” الاتحادية تحذر من أي استغلال غير مرخص للشعارات والعلامات التجارية للاتحادية والمنتخب وحتى الصور الجماعية للاعبين”.

وأضاف البيان: ” كل هذه العناصر مملوكة حصريا للإتحاد الجزائري لكرة القدم، ولا يسمح باستغلالها إلا من طرف الشركات والمؤسسات الراعية المتعاقدة مع الإتحادية”.

وهدّد الإتحاد الجزائري كل من يستغل العناصر المذكورة دون ترخيص، بالمتابعة القضائية، مؤكدا في نفس الوقت استعداده لدراسة كل الطلبات في إطار منظم وقانوني، بما يكفل حقوق جميع الأطراف.

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