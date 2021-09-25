الفاف يشتكي الحكم البوتسواني “بوندو” لـ”الكاف”

بسبب الأخطاء التي ارتكبها في لقاء بوركينا فاسو

أكد مصدر من الاتحاد الجزائري لكرة القدم للشروق، أن الهيئة الكروية راسلت الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ضد حكم مباراة منتخب “محاربي الصحراء” وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2022 التي لعبت بمدينة مراكش المغربية وانتهت بالتعادل 1-1.

تقدم رسميا الاتحاد الجزائري لكرة القدم، إلى الكاف بتظلم ضد الحكم البوتسواني جوشوا بوندو الذي أدار مواجهة بوركينا فاسو، وذلك لتغاضيه عن الإعلان عن ضربة جزاء صحيحة في الدقائق الأخيرة من المباراة، للنجم الجزائري رياض محرز، الذي تم عرقلته بطريقة تستوجب على الحكم منح ضربة جزاء وبطاقة صفراء.

وكان اللقاء قد انتهى بالتعادل 1-1 بالجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات، نفس المصدر أضاف أن الفاف اعتبرت أن حكم المباراة أخطأ التقدير، وحرم التشكيلة الجزائرية من الظفر بنقاط اللقاء واحتلال مقدمة المجموعة.

وتقدم الاتحاد الكروي الجزائري بشكوى لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مرفقة بفيديو للأخطاء المتعددة التي ارتكبها الحكم خلال المباراة بوندو، منها ضربة الجزاء، وأخطاء أخرى لم يحتسبها صاحب الزي الأسود.

وطالبت الفاف في مراسلتها تعيين حكام في مستوى المنتخب الوطني المتوج بكأس إفريقيا الأخيرة التي لعبت بمصر سنة 2019، وهو ما استجابت له لجنة التحكيم الإفريقية التي عينت حكاما شباب يطمحون للتألق افريقيا، في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كاس العالم امام النيجر، حيث تم تعيين الغاني دانيال نيافي بالبليدة، والسينغالي عيسى سيا في نيامي، وحسب أحد المتطلعين على ملف التحكيم، فإن هدا الثنائي يتم تحضيرهم رفقة حكام آخرين لكأس العالم 2026، وعليهم إبراز قدراتهم في مثل هده المباريات.

من المقرر أن يستضيف المنتخب الجزائري في الجولة الثالثة منتخب النيجر الذي يدربه جون ميشال كفالي الذي أشرف على الخضر سنة 2007، في 8 أكتوبر المقبل على ملعب تشاكر، في حين ستقام مباراة الجولة الرابعة بنيامي، يوم 12 من الشهر القادم، على الساعة الخامسة مساء.