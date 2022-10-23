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رياضة
لمساعدتها على دفع مستحقات الاشتراك في البطولة

الفاف يقدم مساعدات مالية لفرق الهواة

ل. ط
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الفاف يقدم مساعدات مالية لفرق الهواة

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن، تخصيصه مساعدات مالية لكل فرق الهواة من أجل السماح لها بدفع مستحقات الاشتراك للموسم الكروي الجاري 2023/2022. وأوضحت الفاف، يوم أول أمس، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها تعمل على تطبيق إستراتيجية العمل الجديدة للرئيس والمكتب الفدرالي لتسهيل ودعم كرة القدم لدى الهواة، قررت منح مساعدات مالية للسماح لها بدفع حقوق الاشتراكات للموسم الجديد 2022/2023 لمختلف أطوار بطولات الهواة. وذلك بالتشاور مع وزارة الشباب والرياضة. كما أكدت أنها تنتظر فقط استكمال الملف المتعلق بالدعم فقط. وأوضحت أعلى هيئة كروية في البلاد أن هذا القرار جاء بعد تلقي الموافقة من السلطات العليا.

كما ختمت هيئة الرئيس جهيد بيانها أنها ستطبق برنامجها الذي تم التصويت عليه في الجمعية العامة في 7 جويلية 2022، لدعم والتطوير الكرة خاصة في الجنوب الجزائري.

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