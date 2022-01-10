-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
بلماضي: قدمنا إلى الكاميرون برغبة كبيرة في الحفاظ على اللقب (فيديو)
رياضة

“الفاف“ يندد بالاعتداء على الصحفيين الجزائريين في دوالا

سليم.ع
  • 506
  • 0
“الفاف“ يندد بالاعتداء على الصحفيين الجزائريين في دوالا
أرشيف

ندد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بالاعتداء الذي تعرض له ثلاثة صحفيين جزائريين في دوالا بالكاميرون..

ووصف “الفاف“ الاعتداء الذي طال الصحفيين الجزائريين بالجبان، وقال: “الصحفيون إسماعيل محمد أمقران، ومهدي ضحاك، ومحمد عيساني، المتواجدون بدوالا لتغطية فعاليات كأس الأمم.. تعرضوا ليلة الإثنين، للاعتداء بمحيط الفندق الذي يقيمون به، ما خلف إصابات جسدية طفيفة، مع سلبهم بعض الأغراض الشخصية، من بينها هواتفهم النقالة، وجواز سفر“.

وأضاف الإتحاد الجزائري لكرة القدم: “الاتحاد الجزائري تواصل مع مدير الأمن المعين للبعثة الجزائرية، وهذا الأخير اتصل بمسؤولي الأمن على مستوى مدينة دوالا، ما سرع من تنقلهم إلى الفندق للاستعلام عن وضعية الصحفيين الجزائريين، وفتح تحقيق حول الحادثة“.

وفي الأخير تمنى “الفاف“ الشفاء العاجل للصحفيين الثلاثة، معبرا عن تضامنه التام مع كافة البعثة الإعلامية الجزائرية المتواجدة في الكاميرون.

مقالات ذات صلة
أوكوشا يتحدث عن إيقاف صلاح وفرص نيجيريا في أمم أفريقيا

أوكوشا يتحدث عن إيقاف صلاح وفرص نيجيريا في أمم أفريقيا

رئيس “الكاف”: الجزائر فخر إفريقيا ومحاربو الصّحراء منتخب رائع

رئيس “الكاف”: الجزائر فخر إفريقيا ومحاربو الصّحراء منتخب رائع

عمارة يطمئن بخصوص تاهرات ويؤكد التحاقه بالكاميرون قريبا

عمارة يطمئن بخصوص تاهرات ويؤكد التحاقه بالكاميرون قريبا

عمارة: الجزائر سعيدة باحتضان الكاميرون لكأس أمم افريقيا

عمارة: الجزائر سعيدة باحتضان الكاميرون لكأس أمم افريقيا

بالفيديو.. هذه رسالة محرز للجماهير الجزائرية قبل انطلاق العرس القاري

بالفيديو.. هذه رسالة محرز للجماهير الجزائرية قبل انطلاق العرس القاري

هذه هي حقيقة حديث زيدان عن مؤامرة ضد منتخب الجزائر   

هذه هي حقيقة حديث زيدان عن مؤامرة ضد منتخب الجزائر   

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد