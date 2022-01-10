“الفاف“ يندد بالاعتداء على الصحفيين الجزائريين في دوالا

ندد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بالاعتداء الذي تعرض له ثلاثة صحفيين جزائريين في دوالا بالكاميرون..

ووصف “الفاف“ الاعتداء الذي طال الصحفيين الجزائريين بالجبان، وقال: “الصحفيون إسماعيل محمد أمقران، ومهدي ضحاك، ومحمد عيساني، المتواجدون بدوالا لتغطية فعاليات كأس الأمم.. تعرضوا ليلة الإثنين، للاعتداء بمحيط الفندق الذي يقيمون به، ما خلف إصابات جسدية طفيفة، مع سلبهم بعض الأغراض الشخصية، من بينها هواتفهم النقالة، وجواز سفر“.

وأضاف الإتحاد الجزائري لكرة القدم: “الاتحاد الجزائري تواصل مع مدير الأمن المعين للبعثة الجزائرية، وهذا الأخير اتصل بمسؤولي الأمن على مستوى مدينة دوالا، ما سرع من تنقلهم إلى الفندق للاستعلام عن وضعية الصحفيين الجزائريين، وفتح تحقيق حول الحادثة“.

وفي الأخير تمنى “الفاف“ الشفاء العاجل للصحفيين الثلاثة، معبرا عن تضامنه التام مع كافة البعثة الإعلامية الجزائرية المتواجدة في الكاميرون.