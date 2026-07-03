الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر الثاني رغم ارتفاع الزيوت واللحوم

تراجعت أسعار الغذاء العالمية للشهر الثاني على التوالي خلال جوان 2026، مع انخفاض أسعار الحبوب والسكر ومنتجات الألبان بوتيرة فاقت الزيادات المسجلة في أسعار الزيوت النباتية واللحوم، بحسب منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).

وأوضحت المنظمة أن متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية في أسعار سلة من السلع الغذائية المتداولة عالميًا، انخفض إلى 130.3 نقطة خلال جوان، مقارنة بـ 130.8 نقطة في ماي، بعد أن كان قد سجل في أفريل أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، مدفوعًا بارتفاع أسعار الزيوت النباتية على خلفية الحرب بين إيران وإسرائيل.

ورغم التراجع الشهري، ظل المؤشر أعلى بنسبة 1.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكنه بقي أقل بنسبة 18.7% من المستوى القياسي المسجل في مارس 2022 عقب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وسجل مؤشر أسعار الحبوب أكبر انخفاض بين المجموعات السلعية، متراجعًا بنسبة 3.5% مقارنة بمايو، نتيجة الضغوط على أسعار القمح مع تسارع عمليات الحصاد وتوقعات وفرة الإمدادات في منطقة البحر الأسود، إلى جانب انخفاض أسعار الذرة بفعل وفرة المعروض المتوقع من أمريكا الجنوبية وتراجع أسعار النفط الخام.

كما انخفضت أسعار السكر بنسبة 5.7%، مدفوعة بتراجع أسعار الإيثانول في البرازيل، ما شجع المصانع على توجيه كميات أكبر من قصب السكر لإنتاج السكر، في حين حدّت المخاوف بشأن تأثير ظاهرة النينيو على الإنتاج في الهند وتايلاند من وتيرة الانخفاض.

وتراجعت أيضًا أسعار منتجات الألبان بنسبة 1.5% نتيجة زيادة المعروض في الأسواق العالمية.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بنسبة 3.8%، مدفوعًا بزيادة أسعار زيت النخيل وزيت الشلجم (اللفت) نتيجة ارتفاع الطلب على وقود الديزل الحيوي، كما صعد مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 0.4% ليسجل مستوى قياسيًا جديدًا، بدعم من الطلب العالمي القوي على لحوم الدواجن.

وفي تقرير منفصل، أبقت الفاو توقعاتها لإنتاج الحبوب العالمي خلال عام 2026 عند 2.983 مليار طن، وهو مستوى يقل بنسبة 1.9% عن الإنتاج القياسي المسجل في عام 2025، لكنه يظل ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.