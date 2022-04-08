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العالم

الفاو: ارتفاع قياسي لأسعار المواد الغذائية

الشروق أونلاين
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الفاو: ارتفاع قياسي لأسعار المواد الغذائية

أكدت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو”، أن أسعار السلع والمواد الغذائية العالمية سجلت ارتفاعا ملحوظا حيث بلغت “أعلى المستويات على الإطلاق” خلال شهر مارس.

وأرجعت المنظمة أسباب ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية العالمية إلى العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الأعمال العسكرية عرقلت صادرات القمح والحبوب.

وقالت منظمة “الفاو”، الجمعة، إن أسعار الغذاء العالمية قفزت إلى مستوى قياسي جديد في مارس إذ أربكت العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا أسواق الحبوب والزيوت النباتية.

وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، 159.3 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقابل 141.4 نقطة بعد تعديل بالزيادة في فبراير، بحسب رويترز.

وبحسب وكالة فرانس برس، فقد ارتفع مؤشر أسعار السلع الغذائية لدى المنظمة بنسبة 12.6 في المئة بين فبراير ومارس الماضيين “في قفزة عملاقة إلى أعلى مستوى جديد منذ بدء العمل به في 1990″، وفق المنظمة.

وسجل المؤشر قبل التعديل في فبراير 140.7، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت.

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