الفاو: تراجع أسعار المواد الغذائية في العالم

حسب مؤشر أسعار المواد الغذائية لمنظمة الأغذية والزراعة:

واصلت أسعار المواد الغذائية في العالم تراجعها في شهر جانفي الماضي، وهذا بسبب هبوط أسعار الحبوب واللحوم حسب ما نقلته وكالة “فرانس برس” عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو”.

حسب الفاو، تراجعت أسعار المواد الغذائية عام 2023 بنسبة 13.7 بالمئة، لتواصل تراجعها بنسبة 1 بالمئة شهر جانفي لهذا العام 2024، مقارنة بشهر ديسمبر.

فيما تصل نسبة معدل التراجع السنوي إلى 10.4 بالمئة مقارنة بشهر جانفي 2023، حسب مؤشر أسعار المواد الغذائية لمنظمة الأغذية والزراعة.

وعرفت أسعار الحبوب تراجعا وذلك بسبب المنافسة الشديدة بين الدول المصدرة، ومع حلول موسم الحصاد في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية.

كما تراجعت أسعار الذرة مع بدء موسم الحصاد في الأرجنتين وفي ظل مخزون أميركي أكبر من التوقعات.

في المقابل، ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 1.2بالمئة، ما “يعكس طلبا قويا على أرز إنديكا العالي النوعية من تايلاند وباكستان وشراء إندونيسيا كميات إضافية”، حسب الفاو.

كما ارتفعت أيضا أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.1 بالمئة فيما بقيت أسعار مشتقات الحليب مستقرة.

أما أسعار اللحوم فتراجعت للشهر السابع على التوالي لتبلغ -1.4 بالمئة، وهذا التراجع في أسعار اللحوم حسب الفاو يعود لوفرة العرض من الدول المصدرة الرئيسية.

فيما ارتفعت أسعار السكر بـ0.8 بالمئة بسبب “المخاوف حيال الوطأة المرجحة لأمطار أدنى من المتوسط في البرازيل في حقول قصب السكر التي يبدأ حصادها في أبريل وتوقعات الإنتاج غير المواتية في تايلاند والهند”، حسب ذات المصدر.