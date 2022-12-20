“الفايسبوك” يعيد غرس شجرة بعد اقتلاعها

أثار اقتلاعها هبة شعبية على مواقع التواصل

ساهم أحد رواد التواصل الاجتماعي “فيسبوك” وهو شاب في الثلاثينات من العمر، الثلاثاء، في إعادة غرس شجرة تزينية كبيرة بعد أن تم اقتلاعها قبل يوم، بسبب أشغال تهيئة الأرصفة التي انطلقت بحي 44 مسكنا اجتماعيا بقلب عاصمة الولاية أولاد جلال، ضمن تهيئة شاملة للولاية الفتية، فبعد أن قام هذا المواطن بتصوير فيديو ونشره عبر صفحته، وقدّم تغريده باكية على شجرة جميلة تم اقتلاعها من دون رحمة، كما قال.

وبعد نقل مواطن آخر لصورة ذات الشجرة المقتلعة، مصحوبة بنداء إلى والي الولاية ورئيس البلدية وحتى السلطات العليا وجمعيات البيئة تفاعل الفايسبوكيون كثيرا من خلال تعليقات مندّدة ورافضة لمثل هذه التصرفات ضد الغطاء الأخضر الضعيف أصلا بهذه المدينة، إلى درجة المطالبة بمتابعة الفاعل قضائيا، ليتفاجأ الجميع صبيحة الثلاثاء، أي في اليوم الموالي، بقيام المقاولة المكلفة بأشغال التهيئة بإعادة غرس الشجرة في مكانها.

وقال المقاول المعني لـ”الشروق” بأن تلك الشجرة سقطت بعد عمليات التجريف التي تسبق عادة عملية التهيئة وتأسف للمواطنين، ليبادر إلى إعادتها إلى مكانها مع منحها مزيدا من المياه، في حضور المئات من المواطنين، تعبيرا منه عن حسن النية وسط تصفيقاتهم، في ولاية عاشت خلال الصائفة الماضية مأساة جفاف حقيقية، أدت إلى هلاك المئات من الأشجار التزيينية في قلب الشوارع الرئيسية، والتي كانت تذبل وتحترق لوحدها بعد الحرارة الشديدة التي تجاوزت الخمسين درجة مئوية، لعدة أسابيع متتالية، وعلمنا بأن مجموعة من الفايسبوكيين بالتعاون مع مصالح البلدية، قد قررت غرس 51 شجرة برقم الولاية الجديدة في ذات الحي، والاعتناء بها بشكل دائم إلى أن تكبر وتورق، وتصبح للشجرة الضحية أخوات على حدّ تعبيرهم.