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رياضة

“الفايكينغ” يستعيدون سفينتهم

علي بهلولي
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“الفايكينغ” يستعيدون سفينتهم
الأرشيف
أمل الأربعاء يتنفّس

تلقى فريق أمل الأربعاء خبرا سارا، مرادفا لِترسيم ملعبه “إسماعيل مخلوف” من قبل رابطة الكرة المحترفة.

وهكذا سيُواجه أمل الأربعاء الضيف شباب قسنطينة بِالملعب المذكور أعلاه، الأحد المقبل على الساعة الثانية بعد الظهر. في إطار الجولة الـ 11 من عمر بطولة القسم الأوّل.

وكانت رابطة الكرة المحترفة قد رفضت منح ملعب “إسماعيل مخلوف”، رخصة احتضان مقابلات البطولة الوطنية للموسم الحالي، بِسبب عدم استجابته للمقاييس المعمول بها. عِلما أن الأمل – المشهور لدى أنصاره بِتسمية “الفايكينغ” – التحق بِحظيرة النخبة عند نهاية الموسم الماضي.

واضطرّ أمل الأربعاء إلى خوض مقابلاته داخل القواعد، بِملعبَي “محمد بن حداد” بِالقبة، و”محمد رقاز” بِبوفاريك.

ويتموقع أمل الأربعاء في المركز الـ 15 بِرصيد 8 نقاط، بعد مرور 10 جولات من عمر البطولة الوطنية.

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