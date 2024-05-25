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الجزائر

“الفجر الجديد” يفصل هذا الأحد في “كيفية مشاركته” في الرئاسيات

س. ع
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“الفجر الجديد” يفصل هذا الأحد في “كيفية مشاركته” في الرئاسيات
أرشيف

انطلقت، السبت بالعاصمة، أشغال الدورة الـ 12 للمجلس الوطني لحزب الفجر الجديد والتي سيتم خلالها الفصل في كيفية مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية.
وفي كلمة خلال هذا الاجتماع الذي يدوم يومين، رافع رئيس الحزب، الطاهر بن بعيبش، عن “ضرورة مشاركة الأحزاب السياسية في تجنيد الرأي العام، استعدادا للاستحقاقات المقبلة”، بغض النظر – كما قال – عن هوية المترشحين لها، وذلك خدمة للمصلحة العليا للبلاد.
وذكر بن بعيبش، أن “الفصل في كيفية مشاركة حزبه في رئاسيات 2024، سيتم بعد انتهاء جلسات النقاش المقررة خلال أشغال هذه الدورة”، مبرزا أن “الأهم في هذه المرحلة هو توعية المواطن بدوره في إحداث التغيير والقيام بواجبه تجاه الوطن”.
وفي هذا السياق، اعتبر أن “الانتخابات المقبلة لن تكون مجرد موعد انتخابي تنافسي، بل موعدا لمواجهة تحديات كبرى”. كما عاد رئيس حزب الفجر الجديد إلى اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مع قادة الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس المنتخبة، بالقول إنه كان “فرصة للتشكيلة السياسية الوطنية للتعبير عن مواقفها وانشغالاتها بكل صراحة من جهة، والاطلاع من جهة أخرى على أبرز التحديات التي تواجه الجزائر اليوم في ظل الظروف الإقليمية والدولية الراهنة”.

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