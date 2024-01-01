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رياضة

“الفجيرة” الإماراتي يقاضي اللاعب حمزاوي

الشروق الرياضي
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“الفجيرة” الإماراتي يقاضي اللاعب حمزاوي

أعلن نادي الفجيرة على حسابه في “أنستغرام”، أنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق لاعب الفريق الأول، الجزائري عكاشة حمزاوي، لانتهاكه بنود العقد المبرم معه وتفاوضه مع نادٍ آخر من دون موافقة النادي.

وقال الفجيرة في البيان: “تأسف إدارة نادي الفجيرة الرياضي لقيام لاعب الفريق الأول عكاشة حمزاوي، بمخالفة العقد ومغادرة الدولة للتفاوض مع أحد الأندية من دون موافقة النادي.

وبناء عليه، قرر مجلس الإدارة اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق اللاعب”. يذكر أن اللاعب حمزاوي يتصدر ترتيب هدّافي دوري الدرجة الأولى برصيد 10 أهداف حتى الجولة الـ13 من البطولة.

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