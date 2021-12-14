“الفراعنة” و”نسور قرطاج” في لقاء ناري لبلوغ نهائي العرب”

مصر - تونس (نصف نهائي كأس العرب الأربعاء على الساعة 16:00)

سيكون ملعب “974” في قطر، أمسية الأربعاء، مسرحا لنصف نهائي واعد يجمع بين منتخبي مصر وتونس، في البطولة العربية المقامة حاليا في قطر منذ تاريخ 30 نوفمبر المنقضي..

حيث من المنتظر أن تكون المواجهة قوية ونارية ومفتوحة على كل الاحتمالات بين منتخبين يطمحان بلوغ نهائي المسابقة العربية الذي سيجري السبت المقبل 18 ديسمبر، علما أن المنتخب المصري كان قد تأهل إلى المربع الذهبي عقب تجاوزه عتبة المنتخب الأردني في لقاء ربع النهائي بعدما تغلب عليه في الوقت الإضافي بثلاثية مقابل هدف واحد، السبت الفارط، على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة، بينما حجز “نسور قرطاج” تأشيرة اللقاء نصف النهائي على حساب المنتخب العماني، بعدما فاز عليه بهدفين مقابل واحد الجمعة الماضي، على ملعب “المدينة التعليمية” بمدينة الريان.

ومن المنتظر أن تكون مباراة الأربعاء قمة في الإثارة والتنافس بين منتخبين يعرفان بعضهما جيدا بحكم تاريخ المواجهات بينهما في وقت سابق في مختلف المسابقات الإفريقية، علما أنه سبق لهما وأن تواجها في كأس العرب، حيث كان ذلك قبل 33 سنة بمناسبة النسخة الخامسة من كأس العرب التي أقيمت في المملكة الأردنية العام 1988 أين وفازت مصر بهدف دون رد، علما أن آخر مواجهة بين منتخبي مصر وتونس تعود إلى تاريخ 16 نوفمبر 2018، في إطار تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، وانتهت بفوز منتخب “الفراعنة” بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

غير أن مباراة الأربعاء تختلف فيها المعطيات، على اعتبار أن الأمر يتعلق بالتأهل إلى نهائي كأس العرب، وهو ما سيجعل التنافس فيه على أشده، وهو ما تعكسه التصريحات التي أطلقها لاعبي المنتخبين التي تصب في وعاء واحد ألا وهو التتويج باللقب العربي، علما أن قمة اليوم سيغيب عنها حمدي فتحي وأحمد حجازي وكذا أيمن اشرف، في وقت لم تتأكد جاهزية الحارس الشناوي للحاق بالقمة العربية.