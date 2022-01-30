مصر تُخرج المغرب من حلبة البطولة الإفريقية

تأهّل منتخب مصر مساء الأحد، للدور نصف النهائي من عمر منافسة كأس أمم إفريقيا، نسخة الكاميرون 2022.

وفازت مصر بِنتيجة (2-1) على منتخب المغرب، وبعد الوقت الإضافي. لِحساب ربع نهائي البطولة الإفريقية.

واحتضن ملعب “أحمد أهيجو” بِالعاصمة الكاميرونية ياوندي أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة ماغات ندياي من السنيغال.

وبادر الفريق المغربي إلى التسجيل في الدقيقة الـ 7، بِواسطة المهاجم سفيان بوفال ومن ركلة جزاء. وعادل المنتخب المصري الكفّة في الدقيقة الـ 53، عن طريق المهاجم محمد صلاح، ثم أضاف التوقيع الثاني في الدقيقة الـ 100 بِواسطة زميله بِالخطّ ذاته محمود حسن الملقّب بـ “تريزيغي”.

وكرّرت مصر السيناريو نفسه لـ “كان” الغابون 2017، إلى حدّ ما. لمّا أبعدت المنافس المغربي من السباق ومن الدور ربع النهائي بِهدف لِصفر.

وفي الدور نصف النهائي مساء الـ 3 من فيفري المقبل، يلعب منتخب مصر مع المنافس الكاميروني.