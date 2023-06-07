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رياضة

الفرانكو جزائري بوطوبة يرسّم انضمامه إلى كليرمون فوت

عمر سلامي
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الفرانكو جزائري بوطوبة يرسّم انضمامه إلى كليرمون فوت
ح.م
بلال بوطوبة

وقع اللاعب الفرانكو جزائري بلال بوطوبة رسميا مع نادي كليرمون فوت، من الدرجة الأولى الفرنسية.

ورسّم لاعب الوسط بلال بوطوبة انضمامه إلى النادي الفرنسي بعقد يمتد لثلاث سنوات.

ورحب نادي كليرمون فوت بالوافد الجديد إلى صفوفه، وكتب على صفحته الرسمية على “تويتر”: ” مرحبا بلال بوطوبة أول المستقدمين لموسم 2023 – 2024 “.

ووقع بلال بوطوبة مع كليرمون فوت، قادما من فريق نيور، الذي قدم معه موسما في المستوى، رغم سقوطه للدرجة الثالثة الفرنسية.

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