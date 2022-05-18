الفرانكو جزائري سفيان غراب مرشح لجائزة أفضل ممثل

ضمن مسابقة "جوائز النقاد" في مهرجان "كان"

تحضر الجزائر في مسابقة جوائز النقاد في مهرجان كان، من خلال جائزة أحسن ممثل، التي رشح لها سفيان غراب عن دوره في فيلم “غدا أكثر إشراقا”، وهي الجائزة التي رشح لها كل من أدام علي من العراق وسمير قواسيمي من المغرب وعلي سليمان من فلسطين ومنذر رياحنة من الأردن.

وضمت قائمة ترشيحات أفضل الأفلام “الحارة” لباسل الغندور إنتاج أردني سعودي ومصري فيلم “أروبا” لحيدر رشيد من العراق “دفاتر مايا” إخراج جوانا حاجي توما وخليل جريح من لبنان، “ريش” لعمر الزهيري من مصر وفيلم “سعاد” لايتن أمين من مصر وتونس.

وعرفت جائزة أفضل ممثلة ترشيح كل من دميانة نصار من مصر عن دورها في فيلم “ريش” وصبا مبارك من الأردن عن دورها في فيلم “أميرة” وعفاف بن محمود عن دورها في فيلم “أطياف” من تونس، إضافة إلى منال عيسى عن دورها في فيلم “البحر أمامكم” من لبنان ومن فلسطين تحضر ميساء عبد الهادي عن دورها في فيلم “صالون هدى”.

وفي فئة أفضل إخراج، نجد كلا من أتين أمين من مصر أيلي داغر من لبنان باسر غندور الأردن عمر الزهيري من مصر وأبو أسعد من فلسطين.

في قائمة أفضل سيناريو، يحضر كل من عمر الزهيري من مصر وايلي داغر من لبنان وباسر غندور من الأردن وجوانا توما وخليل جريح من لبنان ومحمود عزت وايتين أمين من مصر.

أما فئة ترشيحات أفضل وثائقي، فقد ضمت كلا من فيلم “الراهب” من لبنان وفيلم “ألف حريق” إخراج: سعيد تاجي فاروقي من فلسطين فيلم “جمهورية الصمت” إخراج: ديانا الجيرودي من سوريا و”فلسطين الصغرى” إخراج: عبد الله الخطيب من فلسطين ولبنان، إضافة إلى فيلم “كما أريد” إخراج: سماهر القاضي من مصر.

وكان مركز السينما العربية قد أعلن عن ترشيحات مسابقة جوائز النقاد للأفلام العربية في نسختها السادسة، المنظمة على هامش مهرجان كان، التي تستهدف الأفلام العربية التي تم إنتاجها في 2021، حيث يشارك في تقييم الأفلام لجنة تحكيم تتكون من 167 ناقد، من 68 دولة، يشاهدون الأفلام عبر الشريط الرقمي “فيستيفال سكوب”، وتعلن نتائج المسابقة على هامش مهرجان كان، الذي انطلقت فعالياته منذ يومين.