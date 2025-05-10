الفرد الجزائري يستهلك 24 كلغ من السكر سنويًا!

كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، السبت، أن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عالميًا في استيراد السكر، بكمية تقدر بـ2.5 مليون طن سنويًا، في مؤشر يعكس ارتفاعًا لافتًا في استهلاك هذه المادة.

وأوضحت المنظمة أن معدل استهلاك الفرد الجزائري من السكر يبلغ نحو 24 كلغ سنويًا، مشيرة إلى أن سنة 2022 وحدها سجلت استهلاك 3.517 مليار لتر من المياه والمشروبات السكرية، وهو رقم “مذهل” يعكس مدى تغلغل السكر في النمط الغذائي اليومي للجزائريين.

ورغم وجود السكر الطبيعي في العديد من الأطعمة مثل الفواكه، الخبز، الحليب وبعض الخضروات، إلا أن الخطر الحقيقي يكمن، حسب المختصين، في السكر المضاف الموجود في المشروبات الغازية والعصائر المصنعة، الحلويات، المعجنات، والمنتجات المعلبة.

وحذرت المنظمة من تداعيات الإفراط في استهلاك هذه المنتجات، مشيرة إلى ارتباطها بأمراض السمنة، السكري، القلب، الكبد والأسنان، داعية إلى إعادة النظر في العادات الغذائية السائدة.

ومن بين النصائح التي قدمتها المنظمة لتقليل استهلاك السكر:

قراءة الملصقات الغذائية للتحقق من نسبة السكر.

تقليل تناول المشروبات الغازية والعصائر الجاهزة.

تفضيل الفواكه الطازجة على الحلويات الصناعية.

إعداد الوجبات في المنزل للتحكم في كمية السكر.

تجنب المنتجات التي تحتوي على “سكر مضاف”، “شراب الذرة عالي الفركتوز” أو “غلوكوز”.

وقد أعد هذا التقرير التوعوي الطالب فاتح براسي، عضو مكتب المنظمة بالبليدة، والدارس في طور الماستر بتخصص تكنولوجيا الغذاء، داعيًا إلى اعتماد سلوك غذائي أكثر وعيًا لحماية الصحة العامة.