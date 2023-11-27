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الفرقاطة الإسبانية سانتا ماريا ترسو بميناء الجزائر

الشروق أونلاين
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الفرقاطة الإسبانية سانتا ماريا ترسو بميناء الجزائر
وزارة الدفاع الوطني
رست الفرقاطة الإسبانية "سانتا ماريا" التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي بميناء الجزائر، اليوم الإثنين، 27 نوفمبر.

رست الفرقاطة الإسبانية “سانتا ماريا” التابعة لمنظمة حلف شمال الأطلسي بميناء الجزائر، اليوم الإثنين 27 نوفمبر، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني.

الوزارة أفادت في بيانها “في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري الثنائي مع منظمة حلف شمال الأطلسي، رست اليوم 27 نوفمبر 2023 الفرقاطة “SANTA MARIA F-81” التابعة للبحرية الإسبانية بميناء الجزائر، أين قام قائد الفرقاطة الإسبانية بزيارة مجاملة للسيد العميد قائد الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى.”

كما أشارت الوزارة أنه خلال هذا التوقف الذي سيدوم ثلاثة أيام، ستشارك الفرقاطة الإسبانية رفقة قاطرة أعالي البحار “المنجد” رقم المتن 701 التابعة للقوات البحرية في تمرين “باسيكس” على مستوى الواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى.

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