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الجزائر

الفرقاطة الروسية “الأميرال غريغوروفيتش” تتوقف بميناء الجزائر

الشروق أونلاين
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الفرقاطة الروسية “الأميرال غريغوروفيتش” تتوقف بميناء الجزائر
وزارة الدفاع الوطني
الفرقاطة الروسية "الأميرال غريغوروفيتش" تتوقف بميناء الجزائر، 4 ديسمبر 2023.

توقفت الفرقاطة الروسية “الأميرال غريغوروفيتش” من الأسطول الروسي للبحر الأسود بميناء الجزائر، اليوم الإثنين 4 ديسمبر، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان.

حسب نفس المصدر، قام قائد المهمة وقائد الفرقاطة الروسية بزيارة مجاملة للسيد العميد قائد الواجهة البحرية الوسطى على مستوى مقر القاعدة البحرية بالجزائر، بالناحية العسكرية الأولى.

التوقف سيدوم إلى غاية 12 ديسمبر الجاري، حيث سيتم جراء تمرين بحري مشترك يوم 08 ديسمبر2023، على مستوى الواجهة البحرية الوسطى. ويهدف هذا النشاط لتعزيز التعاون العملياتي المشترك بين البحريتين الجزائرية و الروسية، تضيف وزارة الدفاع الوطني في بيانها.

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