الفرق الجزائرية تتعرف الثلاثاء على منافسيها

القرعة ستجرى منتصف نهار الثلاثاء بمقر الكاف:

ستتعرف الأندية الجزائرية المشاركة على منافسيها في البطولات القارية للموسم الكروي 2023-2024، الثلاثاء بمناسبة إجراء عملية القرعة بمقر الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (كاف) بالقاهرة المصرية ابتداء من الساعة 12.00سا (بتوقيت الجزائر)، حسبما أوردته هذه الهيئة على موقعها الرسمي.

في منافسة رابطة الأبطال، ستكون الجزائر ممثلة بكل من شباب بلوزداد، المتوج باللقب الرابع على التوالي في البطولة الوطنية، بالإضافة إلى شباب قسنطينة، وإذا كان شباب بلوزداد يشارك للمرة الرابعة على التوالي، آخرها بلغ ربع النهائي وأقصي على يد ماميلودي صان داونز، فإن شباب قسنطينة يعود إلى الواجهة بعد غياب دام خمس سنوات.

أما في منافسة كأس الكونفيدرالية (كاف) فستكون الجزائر ممثلة بكل من اتحاد الجزائر، حامل اللقب الإفريقي، رفقة جمعية الشلف المتوج بلقب كأس الجزائر للمرة الثانية في تاريخه.

وقررت الكاف إلغاء الدور التمهيدي المكرر لكأس الكنفيدرالية، خلال اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد على هامش كاس إفريقيا للأمم-2023 لأقل من 23 سنة. وبهذا فإن الفرق الـ16 المتأهلة عن الدور التمهيدي الثاني تمر مباشرة إلى مرحلة المجموعات لمنافستي رابطة الأبطال وكأس الكاف للموسم الكروي القادم.

وأوضحت الكاف أن “القرعة ستجرى بمقر الهيئة، والبداية تكون بكأس الكونفيدرالية ثم تليها رابطة الأبطال.

وسيتم بث هذا الحدث عبر مختلف القنوات التلفزيونية الشريكة للكاف، إضافة إلى الموقع الرسمي للكونفيدرالية والقناة الرسمية للكاف على اليوتيوب وقناة -كاف تي في-“. وفي رابطة الأبطال يشارك 54 ناديا من 42 اتحادية منضوية في لقاء الكونفيدرالية، فيما تعرف منافسة كأس الكاف حضور 52 فريقا من 41 اتحادية افريقية.

واختتم بيان الكاف أن “الأهلي المصري هو حامل لقب لرابطة الأبطال بعد فوزه على الوداد البيضاوي، أما في منافسة كأس الكونفيدرالية فقد توج فريق اتحاد الجزائر باللقب بعد تغلبه في النهائي على يونغ آفريكانز في نهائي تاريخي لهذه المنافسة”.