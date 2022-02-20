الفرق بين شهرية 2012 و 2022

الافتتاحية

نحاول أن نجري مقارنة بين سنة 2012 و 2022 كيف كان أجر العامل الجزائري؟ الموظف الذي كان يتقاضى 3 ملايين صار لازم يتقاضى 5 مليون، لكي يبقى في نفس المستوى المعيشي العدس كان أقل من 100دج _و أصبح 250دج اللوبيا كان160دج_أصبحت 270 دج الأرز كان 80 دجأصبح 150 دج العجائن من 40دج الى 75 دينار للعلبة بنصف كلغ.

الكسكس من80 دج إلى 170 للكيلو الواحد السميد من2500 دج للقنطار الى 4500دج للقنطار حليب_الغبرة للعلبة كان 220دج أصبح350دج طماطم_مصبرة كانت 90دج أصبحت 200دج الدجاج كان أقل من 230 دج أصبح450 دج للكغ السمك_السردين كان 250دج أصبح 600 دج و أكثر مواد_التطهير كلها تضاعف سعرها البيض باليطا من 200 دج الى 430 دج البنزين كان سعره في 2012 حوالي 19دج أصبح 45 دينار للتر الواحد مما ضاعف من تكلفة النقل حتى حفاظات الأطفال تضاعف سعرها مقارنة مع سنة 2010.

السيارات تضاعف سعرها …السيارة التي كانت ب 70مليون سنتيم في2012 أصبح سعرها 140مليون سنتيم. الفحص الطبي عند طبيب مختص كان اقل من 1000دج و اصبح اكثر من2000 دج و 3000 و 4000 دج سعر صرف الأورو مقابل الدينار سنة 2201 كان 110 دج أصبح اليوم في السوق السوداء 210دج الاجهزة_الكهرومنزلية ارتفعت باكثر من 120 بالمئة.

حتى حلويات الأطفال… وجب إعادة دراسة قانون سلم الرواتب من الجدور و ليس فقط زيادات فيها و التي تقابل إرتفاع الأسعار. اكثر من نصف الراتب الشهري فقد قيمته نتيجة تضاعف المستوى العام للأسعار … عينة من متوسط تغيرات الأسعار للكيلو غرام. و الله يكون في عون الزواااالي و القلاليل.