الفرنسية آني إرنو تفتك جائزة نوبل للآداب
افتكت الكاتبة الفرنسية آني إرنو، الخميس، جائزة نوبل للآداب للعام 2022، بحسب ما أعلنت الأكاديمية السويدية عبر موقعها الرسمي ومواقع التواصل.
وبحسب ما أفادت صفحة الجائزة على تويتر فقد منحت الجائزة لـ “إرنو” نظير الشجاعة والبراعة التي اكتشفت بها الجذور والاغتراب والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية”.
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The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2022
وأضافت إن عمل الكاتبة البالغة من العمر 82 عاما، والتي تتحلى بالحس الدقيق، محرر بلغة جيدة وواضحة.
The 2022 #NobelPrize laureate in literature Annie Ernaux believes in the liberating force of writing. Her work is uncompromising and written in plain language, scraped clean. pic.twitter.com/la80uMiSa8
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2022
يذكر أن آني إرنو من مواليد 1 سبتمبر 1940 بليلوبون (السان البحرية)، وهي كاتبة فرنسية ومدرسة أدب فرنسي، وحاصلة على جائزة رينودو الأدبية عام 1984.
عُرفت رواياتها بتمركزها، إلى حدّ بعيد، حول تجاربها الخاصّة والحميمة، حيث تتطرق لمواضيع مثل الأزمات العائلية، والإحساس بالعار تجاه الطبقة التي تنتمي إليها.
إضافة إلى كتابتها عن علاقاتها العاطفية دون استعارات أو تورية، وهو ما تسبّب بإثارة العديد من النقاشات الحادّة عند صدور عدد من أعمالها”.
ترجمت كتبها إلى عدة لغات من بينها العربية والعبرية، من بينها المكان، الإحتلال، امرأة، شغف بسيط، الحدث، لم أخرج من ليلي.