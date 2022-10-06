الفرنسية آني إرنو تفتك جائزة نوبل للآداب

افتكت الكاتبة الفرنسية آني إرنو، الخميس، جائزة نوبل للآداب للعام 2022، بحسب ما أعلنت الأكاديمية السويدية عبر موقعها الرسمي ومواقع التواصل.

وبحسب ما أفادت صفحة الجائزة على تويتر فقد منحت الجائزة لـ “إرنو” نظير الشجاعة والبراعة التي اكتشفت بها الجذور والاغتراب والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية”.

وأضافت إن عمل الكاتبة البالغة من العمر 82 عاما، والتي تتحلى بالحس الدقيق، محرر بلغة جيدة وواضحة.

يذكر أن آني إرنو من مواليد 1 سبتمبر 1940 بليلوبون (السان البحرية)، وهي كاتبة فرنسية ومدرسة أدب فرنسي، وحاصلة على جائزة رينودو الأدبية عام 1984.

عُرفت رواياتها بتمركزها، إلى حدّ بعيد، حول تجاربها الخاصّة والحميمة، حيث تتطرق لمواضيع مثل الأزمات العائلية، والإحساس بالعار تجاه الطبقة التي تنتمي إليها.

إضافة إلى كتابتها عن علاقاتها العاطفية دون استعارات أو تورية، وهو ما تسبّب بإثارة العديد من النقاشات الحادّة عند صدور عدد من أعمالها”.

ترجمت كتبها إلى عدة لغات من بينها العربية والعبرية، من بينها المكان، الإحتلال، امرأة، شغف بسيط، الحدث، لم أخرج من ليلي.