الفرنسية تهجر بيت نادي باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، في تقرير لها، عن هجرة اللغة الفرنسية لغرف ملابس نادي باريس سان جيرمان، لتحل محلها لغات أخرى، يفضل الطاقم الفني واللاعبين التواصل من خلالها.

واستندت صحيفة “ليكيب” في تقريرها إلى الحوار الذي أجرته مع اللاعب الشاب للنادي الباريسي المعار إلى نادي لانس، أرنود كاليمويندو، الذي أكد غياب اللغة الفرنسية في عرف ملابس الفريق، رغم أن لاعبي النادي يفهمونها.

وقال كاليمويندو:” هناك أمر يعد مشكلا بالنسبة للاعبين الفرنسيين، أو الذين يفهمون فقط الفرنسية .. وحتى المدرب بوتشيتينيو يدير التدريبات باللغة الإسبانية أو الإنجليزية”.

ويضم نادي باريس سان جيرمان العديد من اللاعبين الأجانب، وحتى الموظفين، الذين يفضلون الاتصال فيما بينهم باللغة الإسبانية أو الإنجليزية، على غرار نايمار دي ماريا وميسي وغيرهم، ما يطرح مشكل التواصل باللغة الفرنسية، في النادي الفرنسي.