الفرنسيون متحسرون على “كيليا نمور”

خصّت القناة الفرنسية الثالثة البطلة العالمية الجزائرية كيليا نمور، بربورتاج فيه الكثير من الحسرة، لأن البطلة التي ولدت في فرنسا، وتعلمت الجمباز هناك، ستمثل الجزائر، وليس فرنسا في أولمبياد باريس، خلال الصائفة القادمة، وهي مرشحة فوق العادة حسب القناة، للحصول على ذهبية في العمودين غير المتوازيين، وربما بميداليات أخرى في اختصاص البساط أو العمودين المتوازيين.

وحسب روبورتاج القناة الفرنسية، فإن كيليا تتدرب منذ أن كان سنها العاشرة بمعدل ست ساعات يوميا، وهو ما جعلها بطلة بالفطرة وبالاجتهاد، كما قالت أمها الفرنسية ستيفاني نمور، بأنها تشعر بالفخر، لأن ابنتها ستمثل الجزائر وكامل القارة الإفريقية، وتنتظر منها فرحة العمر بتحقيق ذهبية أولمبياد باريس بعد قرابة أربعة أشهر.