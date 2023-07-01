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رياضة

الفرنسي كانتي يشتري فريقا في بلجيكا

عمر سلامي
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الفرنسي كانتي يشتري فريقا في بلجيكا
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نغولو كانتي

أعلن فريق “رويال إكسلسيور فيرتون” المنافس في دوري الدرجة الثالثة البلجيكي، عن التوصل إلى اتفاق مع الفرنسي نغولو كانتي، لشراء النادي.

وانتقل كانتي مؤخرا إلى الإتحاد السعودي، مقابل راتب سنوي قدر بـ100 مليون يورو وبعقد يمتد لـ4 مواسم، وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام.

وقال نادي رويال إكسلسيور فيرتون إن لاعب الاتحاد السعودي سيستحوذ على ملكية النادي من فلافيو بيكا، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وجاء في بيان للنادي: “السعادة لا تسع فلافيو لتسليمه مفاتيح النادي إلى نغولو كانتي.. “.

وأضاف: “سيسلم فلافيو النادي في حالة مالية جيدة حيث لا يعاني من أي ديون، سيتولى مجلس الإدارة الجديد المسؤولية في الأيام القليلة المقبلة”.

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