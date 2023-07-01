الفرنسي كانتي يشتري فريقا في بلجيكا

أعلن فريق “رويال إكسلسيور فيرتون” المنافس في دوري الدرجة الثالثة البلجيكي، عن التوصل إلى اتفاق مع الفرنسي نغولو كانتي، لشراء النادي.

وانتقل كانتي مؤخرا إلى الإتحاد السعودي، مقابل راتب سنوي قدر بـ100 مليون يورو وبعقد يمتد لـ4 مواسم، وفق ما كشفت عنه وسائل إعلام.

لاعب تشيلسي السابق نغولو كانتي يستحوذ على نادي الدرجة الثالثة البلجيكي رويال اكسيليسور. pic.twitter.com/jzTecaizvJ — EPL World (@EPLworld) June 30, 2023

وقال نادي رويال إكسلسيور فيرتون إن لاعب الاتحاد السعودي سيستحوذ على ملكية النادي من فلافيو بيكا، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وجاء في بيان للنادي: “السعادة لا تسع فلافيو لتسليمه مفاتيح النادي إلى نغولو كانتي.. “.

اشترى نجولو #كانتي رويال إكسلسيور فيرتون الجانب البلجيكي وهو الآن المالك الرسمي للنادي 💰🇧🇪 pic.twitter.com/EAWarJAL50 — عادل علي بن علي (@AdelAliBinAli) June 30, 2023

وأضاف: “سيسلم فلافيو النادي في حالة مالية جيدة حيث لا يعاني من أي ديون، سيتولى مجلس الإدارة الجديد المسؤولية في الأيام القليلة المقبلة”.