الفرنسي هوغو غاستون يعاقب بأكبر غرامة في تاريخ التنس
فرضت رابطة محترفي لاعبي التنس العالمية غرامة مالية ضخمة على اللاعب الفرنسي هوغو غاستون، بسبب سلوكه غير الرياضي في بطولة مدريد المفتوحة .
وغرم الفرنسي هوغو غاستون بمبلغ 144 ألف دولار نظير ما بدر منه في الدور الثاني من بطولة مدريد.
وأكدت صحيفة “ماركا الإسبانية، أن هذه العقوبة المالية هي الأعلى في تاريخ رياضة التنس على الإطلاق.
😳 Wouah les images qui crucifie Hugo Gaston qui délibérément lâche une balle et l’indique en plus pour que le point soit rejoué. C’est du pur anti jeu! Alors oui l’amende est élevée mais le geste est d’une laideur extrême. Et il l’avait déjà fait. C’te honte. pic.twitter.com/Epk6bxd5Yd
— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 22, 2023
وعوقب هوغو بسبب ما صدر منه في المباراة التي جمعته مع الكرواتي بورنا تشوريتش في الدور الثاني من البطولة، عندما كان متأخرا في النتيجة.
Pero Gaston ha alcanzado el máximo. La infracción “fue una conducta contraria a la integridad de el juego ha sido cometido por el jugador”, como recoge el reglamento ATP, y duramente multada.
Gaston lleva este año unas ganancias de 114.200 euros. pic.twitter.com/cITij8GnuG
— MARCA (@marca) May 22, 2023
وكان الإرسال في حوزة اللاعب الفرنسي الذي فشل في اللحاق بالكرة بعد عدة تبادلات، وحينها أخرج كرة أخرى من جيبه وألقاها على الأرض بطريقة متعمدة، في محاولة منه لإقناع الحكم بضرورة إعادة النقطة حتى لا يخسر المجموعة.
وانتهت تلك المباراة بخسارة هوغو غاستون بمجموعتين دون رد ليغادر البطولة من الدور الثاني.