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رياضة

الفرنسي هوغو غاستون يعاقب بأكبر غرامة في تاريخ التنس

عمر سلامي
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الفرنسي هوغو غاستون يعاقب بأكبر غرامة في تاريخ التنس
أرشيف
هوغو غاستون

فرضت رابطة محترفي لاعبي التنس العالمية غرامة مالية ضخمة على اللاعب الفرنسي هوغو غاستون، بسبب سلوكه غير الرياضي في بطولة مدريد المفتوحة .

وغرم الفرنسي هوغو غاستون بمبلغ 144 ألف دولار نظير ما بدر منه في الدور الثاني من بطولة مدريد.

وأكدت صحيفة “ماركا الإسبانية، أن هذه العقوبة المالية هي الأعلى في تاريخ رياضة التنس على الإطلاق.

وعوقب هوغو بسبب ما صدر منه في المباراة التي جمعته مع الكرواتي بورنا تشوريتش في الدور الثاني من البطولة، عندما كان متأخرا في النتيجة.

وكان الإرسال في حوزة اللاعب الفرنسي الذي فشل في اللحاق بالكرة بعد عدة تبادلات، وحينها أخرج كرة أخرى من جيبه وألقاها على الأرض بطريقة متعمدة، في محاولة منه لإقناع الحكم بضرورة إعادة النقطة حتى لا يخسر المجموعة.

وانتهت تلك المباراة بخسارة هوغو غاستون بمجموعتين دون رد ليغادر البطولة من الدور الثاني.

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