‏بنى بايدن الحشد الدولي المناصر لنتنياهو على أساس المساواة بين حماس وداعش، مستعينا بمجموعة من الأكاذيب حول قطع رؤوس الأطفال واغتصاب النساء، هنا بعيدا عن الأكاذيب التافهة، عشر حقائق تنسف الفكرة الباطلة التي بنيت على باطل:

‏ الفروق العشرة بين داعش وحماس:

‏1- حماس تدافع عن شعبها المحتل وعلى أرضها . عندما هاجمت القاعدة أمريكا في 11سبتمر اعتدت على أرض ليست لها، وكذلك حروب داعش . غزة أرض فلسطينية، ويشكل اللاجئون 75% من سكانها الذين هجرتهم عصابات الصهاينة في النكبة. والمستوطنات كانت أراضيهم وقراهم التي ولد فيها آباؤهم وأجدادهم.

‏2- لم تقم حماس بأي عملية خارج فلسطين أرضها التاريخية، في المقابل نفذت إسرائيل عمليات ضد حماس في كل أنحاء العالم، أبرزها محاولة اغتيال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي في عمان رغم معاهدة السلام مع الأردن ، وقتلت المبحوح في الإمارات وقتلت قيادات أخرى في ماليزيا وسوريا ولبنان ، داعش وتنظيمات الجهاد العالمي لا حدود لمعاركها.

‏3-لا تعترف داعش بالديمقراطية بالانتخابات وتكفّر من يشارك فيها في المقابل تشارك حماس في كل انتخابات متاحة، بلدية وطلابية ونقابية، وفازت في أكثرية الأصوات في آخر انتخابات تشريعية وتقبل بالمنافسة مع تنظيمات ماركسية ووطنية وغيرها.

‏4- لا تعترف دا عش في المواطنة وتحارب المخالفين لها فكريا وسياسيا ودينيا ، حماس تؤمن بالهوية الوطنية الفلسطينية ولا يتعرض المسيحيون والماركسيون والقوميون للقتل والقمع على العكس هم حلفاء وشركاء لها في المقاومة .

‏5- لا تفرق دا عش بين مدني وعسكري، حماس خلال المواجهة عسكرية مع جيش محتل تجنبت استهداف المدنيين ما أمكن لكنها، لكنها مثل كل حركات المقاومة التي تدعمها أميركا و جيوش العالم تقع في أخطاء، تظل دون أخطاء الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي في العراق وافغانستان..

‏6- تتبنى داعش العمليات الانتحارية والتفجير في وسط المدينين في معركة حماس لم يكن هناك هجوم انتحاري واحد أو تفجير في وسط المدنيين، وقد تخلت حماس عن العمليات التفجيرية الانتحارية منذ عقدين تقريبا .

‏7- خاضت داعش في سيناء حربا ضد حماس ونفذت في عناصرها أحكام إعدام مصورة بالفيديو بحجة أنها مرتدة عن الاسلام .

‏8- لا تعترف داعش بالدول حسب تعريف الأمم المتحدة، حماس تعترف بأي دولة تعترف بها وتسعى لعلاقات مع كل دول العالم ، وبالفعل لها علاقات مع معظم الدول العربية والاسلامية وروسيا والصين ..

‏9- تقتل داعش أي أجنبي غير مسلم يدخل مناطق سيطرتها سواء كان صحفيا أم فريق إغاثة ..في غزة يحظى الأجانب بمعزل عن جنسياتهم بالترحيب.

‏10- تقبل حماس عمليا بحدود الاحتلال عام 1967 مع هدنة وتسعى لتحرير كل فلسطين كما كانت قبل 1948 داعش لا تؤمن بحدود الدولة الوطنية وتسعى لأعادة الخلافة التي سقطت قبل 100 عام ، التشابه الحقيقي في الأيديولوجية هو بين داعش والصهيونية فالأولى تريد إعادة الدولة الاسلامية كما كانت قبل 1400 سنة والصهيونية أعادت الدولة اليهودية كما تتخيلها قبل3000 سنة وهي تصر على يهودية الدولة وتتجاهل الملاين من غير اليهود على أرض فلسطين.