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الجزائر

الفريـق أول شنڨريحة يستقبل السفيرة الأمريكية بالجزائر

الشروق أونلاين
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الفريـق أول شنڨريحة يستقبل السفيرة الأمريكية بالجزائر
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل الفريـق أول السعيـد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية إيليزابيت مور أوبين، في لقاء بحث قضايا ذات اهتمام مشترك وحالة التعاون الثنائي بين البلدين.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني “استقبل السيد الفـريـق أول السعيـد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، سعادة سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالجزائر، السيدة إيليزابيت مور أوبين”.

وأضاف: هذا اللقاء الذي حضره كل من الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وضباط ألوية وعمداء بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، شكل فرصة سانحة للجانبين لتباحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذا حالة التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تدعيمها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

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