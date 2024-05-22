الفريق أول السعيد شنقريحة: التمتع بالعيش في كنف السلم والأمن يستدعي بناء قوة دفاعية رادعة

أكد الفريق أول رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، السعيد شنقريحة، أن الحق في التمتع بالعيش في كنف السلم والأمن والطمأنينة يستدعي بالضرورة الحرص على بناء قوة دفاعية رادعة تضمن هذا الحق و تحميه.

وفي كلمة له خلال زيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الثانية، أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، على ضرورة “إعمال مقاربة شاملة للرفع المستمر من القدرات القتالية لقوام المعركة و تعزيز الأدوات الدفاعية لبلادنا من خلال توفير كافة العوامل البشرية و التجهيزية لذلك”.