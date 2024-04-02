الفريق أول السعيد شنقريحة يزور مقر قيادة الناحية العسكرية الأولى بالبليدة

يقوم الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة الناحية العسكرية الأولى بالبليدة وذلك مواصلة للزيارات التفتيشية والتفقدية إلى مختلف مكونات الجيش الوطني الشعبي خلال شهر رمضان المعظم.

وحسب ما أفاد به التلفزيون الجزائري نقلا عن وزارة الدفاع، عقد الفريق أول السعيد شنقريحة لقاء مع إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية الأولى ألقى خلالها كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر عن بعد.

وأكد الفريق أول السعيد شنقريحة “أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل بكل عزم وحزم شق طريق تطوير قدراته الدفاعية حفاظا على المصالح العليا للأمة ووفقا لمسعى تعزيز المتزايد للرابطة المقدسة بين الشعب وجيشه التي بها تكتسب بلادنا المزيد من القوة والمناعة وتتحصن من كل المخاطر والتهديدات”.

كما أشاد بصور التضامن التي رسمها الشعب الجزائري خلال شهر رمضان الفضيل وبتجانس وتلاحم مكوناته التي ستكون جدار الصد المتين في مواجهة كل التهديدات، حسب ذات المصدر.