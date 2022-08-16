الفريق أول السعيد شنقريحة يشارك في ندوة للأمن الدولي بموسكو

شـارك الفريق أول السعيد شنقريحة، رئـيس أركان الجيـش الوطني الشعبي، الثـلاثاء، عبر تقنية التحاضر عن بعد، في الندوة العاشرة للأمن الدولي، المنعقدة بموسكو بفدرالية روسيا.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن الفريق أول في المستهل عبر عن امتنانه للطرف الروسي قائلا “أود، في المستهل، أن أشكركم على الدعوة الكريمة التي تفضلتم بتوجيهها لي، للمشاركة في أشغال الندوة العاشرة للأمن الدولي المنعقدة بموسكو، والتي أتمنى أن تكون مثمرة ومفيدة لكافة المشاركين.

وأوضح في السياق ذاته “إن هذه الندوة تترجم الإرادة الطيبة لفيدرالية روسيا في تعزيز علاقاتنا، وتشكل فرصة لتبادل وجهات النظر والتقييمات، حول المواضيع ذات الصلة بالأمن الدولي”.

الفريق أول تطرق في تدخله إلى خصوصيات التحديات الأمنية التي تواجهها القارة الإفريقية موضحاً “بالفعل، فإن إفريقيا، الغنية بإمكانياتها المادية وبنموها الديمغرافي المتزايد وميزاتها المعتبرة، على غرار التنوع البيئي، والثروات الباطنية، والاحتياطات الطاقوية والمائية، تجد نفسها أمام وضعية معقدة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، نتيجة العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية، مما يستدعي دعم ومرافقة المجتمع الدولي، هذا الوضع الهش أدى إلى زعزعة استقرار مجموعة من الدول وإضعاف اقتصاداتها وأمنها، وجعل إفريقيا ملاذا لنشاط فاعلين إجراميين، ينشرون التهديد الإرهابي ومختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود”.

كما أضاف “إنني أؤكد لكم أن التجربة المكتسبة، على مر السنين، خلال مكافحتنا للإرهاب قد أظهرت لنا، بأنه لا يوجد أي بلد في منأى عن التهديد الإرهابي وتعقيداته، وأن مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن تكون، أبدا، مهمة بلد لوحده، وعليه، فقد حان الوقت للمجتمع الدولي بأن يعي أهمية الحفاظ على الأمن الدولي، بالتركيز على الأمن الإنساني، والتكفل بالأسباب العميقة للأزمات في العالم بصفة عامة وفي إفريقيا بصفة خاصة، وكذا تقوية القدرات العسكرية والنجاعة المطلوبة، في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود”.