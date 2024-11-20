الفريق أول السعيد شنڨريحة يُشرف على تنصيب قائد القوات البرية الجديد

أشرف الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء، على مراسم التنصيب الرسمي للواء مصطفى سماعلي قائداً جديداً لقيادة القوات البرية، خلفًا للواء عمار أعثامنية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، التقى الفريق أول بقادة وأركان ومستخدمي مقر قيادة القوات البرية، حيث ألقى كلمة توجيهية تم بثها إلى جميع وحدات القوات البرية عبر تقنية التحاضر عن بعد.

وأكد الفريق أول في كلمته حرصه الشخصي على جعل عملية التداول على الوظائف والمناصب التقليدية مبدأ متواصلاً وثقافة سائدة داخل الجيش الوطني الشعبي، مشيراً إلى أن هذا التبادل يبعث روحًا جديدة في صفوف القوات البرية، ويعزز من ديناميكيتها بما يتناسب مع التحولات السريعة التي تشهدها منطقتنا، والتي تتضمن تحديات أمنية مستجدة وتهديدات معقدة تتطلب منا التكيف المستمر معها.

وفي ذات السياق، حذر الفريق أول السعيد شنقريحة من الأصوات التي تحاول إثارة الشك والبلبلة في أوساط الرأي العام الوطني، من خلال تأويلات وتحليلات مغلوطة.

وأكد أن الجزائر، بفضل أبنائها المخلصين، مصممة على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية، وتصديها الحازم لكافة الأعمال العدائية التي تستهدف كيان الدولة ورموزها.