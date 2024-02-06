الفريق أول السعيد شنڨريحة يؤكد حرص الجيش الوطني الشعبي على الارتقاء بالتعاون العسكري مع السعودية

استقبال الفريق أول، السعيد شنڨريحة، من قبل وزير الدفاع للقوات المسلحة السعودية، الأمير خالد بن سلمان.

أكد الفريق أول السعيد شنڨريحة “حرص الجيش الوطني الشعبي على الارتقاء بالتعاون العسكري الثنائي إلى أعلى المستويات وتوسيعه إلى مجالات أخرى ذات الاهتمام المشترك”، هذا خلال كلمته أثناء استقباله من قبل وزير الدفاع للقوات المسلحة السعودية، الأمير خالد بن سلمان.

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، تم استقبال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي مساء يوم أمس، الإثنين 5 فيفري، من قبل وزير الدفاع للقوات المسلحة السعودية، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وهو الاستقبال الذي تم بحضور مسؤولين عسكريين سامين من الجانبين والذي “خصص لتقييم حالة التعاون العسكري الثنائي بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، الذين تجمعهما علاقات أخوية مميزة، تجسدت في الكثير من المحطات الفارقة في التاريخ المشترك للبلدين الشقيقين”.