الفريق أول السعيد شنڨريحة يستقبل من طرف الممثل الشخصي لأمير قطر

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڨريحة من طرف الممثل الشخصي لأمير قطر، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الثلاثاء 5 مارس 2024.

استقبل اليوم، الثلاثاء 5 مارس، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنڨريحة من طرف الممثل الشخصي لأمير قطر، الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني.

حسب بيان وزارة الدفاع، ففي ثالث يوم من الزيارة الرسمية التي يقوم بها الفريق أول السعيد شنڨريحة إلى قطر للمشاركة في الطبعة الثامنة لمعرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري “ديمدكس-2024“، خُص السيد الفريق أول والوفد المرافق له بلقاء حضره كل من السيد خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، والسيد الفريق ركن حمد بن علي العطية مستشار سمو الأمير لشؤون الدفاع.

وقال قال السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة خلال اللقاء “يطيب لي في المستهل أن أعبر لسموكم عن بالغ امتناني لهذا الاستقبال الذي حـظـيـتـمـوني به، وهي مناسبة تمنحني فرصة تبليغكم تحيات أخيكم السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الذي يولي شخصيا أهمية خاصة لترقية علاقاتنا العسكرية الثنائية، في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.”

كما ذكر السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة بمجالات التعاون العسكري الذي يربط جيشي البلدين قائلا “وفي هذا الصدد، يجدر التذكير بالمستوى المرموق الذي بلغته، على وجه الخصوص، العلاقات السياسية بين الجزائر وشقيقتها قطر، وهو ما يحفز جيشينا على المضي قدما نحو العمل المتواصل، بما يجسد تعاونا عسكريا يتوافق مع هذا التقارب السياسي المتميز والواعد بين البلدين. وتحقيقا لهذه الغاية، يمكن القول أننا استطعنا بفضل الزيارات المتبادلة، بمختلف مستوياتها، أن نضع لعلاقاتنا الثنائية المستقبلية معالمها البارزة، في شتى المجالات، بما يسمح لنا سويا بالتحديد الصائب لمجالات التعاون الممكن والمفيد للطرفين”.

الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني من جهته، أعرب عن ترحابه وسعادته البالغة بمشاركة الجزائر في هذا المعرض، ممثلة في السيد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، كما أشاد بالمستوى المرموق للتعاون العسكري الثنائي بين البلدين الشقيقين، والذي يعكس مستوى التفاهم والثقة الكبيرين اللذين يطبعان العلاقات بين الجزائر وقطر على أكثر من صعيد، يشير ذات البيان.