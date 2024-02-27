الفريق أول السعيد شنڨريحة يشرف على تمرين بالذخيرة الحية “زوبعة الهڨار 2024”

أشرف السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الثلاثاء27فيفري 2024، خلال اليوم الثاني والأخير من زيارته إلى الناحية العسكرية السادسة، على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية “زوبعة الهڨار 2024″، قامت بتنفيذه وحدات من القطاع العملياتي برج باجي مختار مدعومة بوحدات من مختلف الأسلحة. حسب ما أفادت به وزارة الدفاع في بيان.

في البداية، يقول البيان “استمع السيد الفريق أول إلى عرضين قدمهما كل من قائد الناحية العسكرية السادسة وقائد القطاع العملياتي برج باجي مختار، حول الفكرة العامة ومراحل تنفيذ هذا التمرين التكتيكي والأهداف المرجوة منه.”

ليضيف نفس المصدر أنه “بعد ذلك وبميدان الرمي والمناورات للقطاع، تابع السيد الفريق أول بعين المكان، رفقة اللواء محمـد عجرود، قائد الناحية العسكرية السادسة مجريات الأعمال القتالية التي قامت بتنفيذها الوحدات المقحمة، وهي الأعمال التي اتسمت باحترافية عالية في جميع مراحلها وبمستوى تكتيكي وعملياتي راقي، يعكس القدرات القتالية العالية للأطقم والقادة في كافة المستويات، خاصة ما تعلق منها بالاستغلال الأمثل للميدان والتنسيق العالي المستوى بين مختلف الوحدات المشاركة، ناهيك عن الكفاءة العالية للإطارات في مجال تركيب وإدارة مختلف الأعمال القتالية، ومهارة وقدرة الأفراد على التحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات المخصصة، وهو ما أسهم في تحقيق نتائج جد مرضية جسدتها دقة الرمايات بمختلف الأسلحة واحترام الخطط الموضوعة والالتزام بالتوقيتات المقررة.”

التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية “زوبعة الهڨار 2024” يقول البيان “تخللته عملية إبرار لمفرزة من القوات الخاصة باستعمال المروحيات تحت حماية المروحيات المقاتلة، إضافة إلى عملية إنزال مظلي في عمق العدو، بمهمة تدمير قوات عدو غير تقليدي، كما شهد التمرين عملية تزويد الطائرات المقاتلة بالوقود جوا.حيث عكست هذه الأعمال القتالية التي قامت بتنفيذها الوحدات المقحمة الاحترافية والمستوى العالي والمتقدم للتدريب والتحضير القتاليين في مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي.”