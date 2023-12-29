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وفاة اللّواء المتقاعد خالد نزار
الجزائر

الفريق أول السعيد شنڨريحة يعزي عائلة اللواء المتقاعد خالد نزار

الشروق أونلاين
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الفريق أول السعيد شنڨريحة يعزي عائلة اللواء المتقاعد خالد نزار
وزارة الدفاع الوطني

وجه السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تعازيه إلى عائلة المرحوم اللواء المتقاعد المجاهد خالد نزار والذي توفي اليوم، الجمعة 29 ديسمبر.

ما يلي نص التعزية :

“على إثر وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى، اللواء المتقاعد المجاهد خالد نزار، وزير الدفاع الوطني الأسبق، اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، بعد مرض عضال، يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. “إنا لله وإنا إليه راجعون”

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