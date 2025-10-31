-- -- -- / -- -- --
الجزائر

الفريق أول السعيد شنڨريحة يعزي عائلة المقدم سطيطرة محمد علي

الشروق أونلاين
وزارة الدفاع الوطني (شبكات)

عزى الفريق أول السعيد شنڨريحة عائلة المقدم سطيطرة محمد علي، التابع لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، والذي وافته المنية اليوم الجمعة 31 أكتوبر.

وتقدم الفريق أول في رسالة تعزيته “باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.”

من وهران.. سعيود يأمر بتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية

نشرية خاصة: أمطار رعدية غزيرة تتجاوز الـ 50 ملم عبر هذه الولايات

تدشين 12 صهريج غاز بروبان لفائدة 58 عائلة بأم البواقي

الرئيس تبون يعزي في وفاة العميد حسان بن عمار مفتش القوات الخاصة

معركة الكواليس في الأمم المتحدة تفضح النفاق الفرنسي

قادة أحزاب الأغلبية: “الجزائر في الطريق الصحيح لتكون دولة ناشئة”

