الفريق أول السعيد شنڨريحة يعزي عائلة المقدم سطيطرة محمد علي

عزى الفريق أول السعيد شنڨريحة عائلة المقدم سطيطرة محمد علي، التابع لدائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، والذي وافته المنية اليوم الجمعة 31 أكتوبر.

وتقدم الفريق أول في رسالة تعزيته “باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.”