الفريق أول السعيد شنڨريحة يعزي في وفاة اللواء أحسن سليمان

عزى الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي عائلة المرحوم، نائب قائد الناحية العسكرية السادسة السابق اللواء أحسن سليمان والذي توفي يوم الخميس 18 جانفي بعد مرض عضال.

ما يلي نص التعزية:

“يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. “إنا لله وإنا إليه راجعون.”