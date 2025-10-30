-- -- -- / -- -- --
الفريق أول السعيد شنڨريحة يعزي في وفاة العميد بن عمار حسان مفتش القوات الخاصة

العميد بن عمار حسان.

قدم الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تعازيه إلى عائلة العميد بن عمار حسان مفتش القوات الخاصة بقيادة القوات البرية.

الرئيس تبون يعزي في وفاة العميد حسان بن عمار مفتش القوات الخاصة

وجاء في نص التعزية التي نشرتها وزارة الدفاع الوطني اليوم الخميس، 30 أكتوبر:

على إثر وفاة، المغفور له بإذن الله تعالى، العميد بن عمار حسان، مفتش سلاح القوات الخاصة بقيادة القوات البرية، اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، على إثر مرض ألم به، يتقدم السيد الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي القلبية وخالص المواساة لعائلة المرحوم، راجيا من الله تعالى أن يتغمد روح الفقيد برحمته الواسعة وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم عائلته وذويه جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.

“إنا لله وإنا إليه راجعون”

