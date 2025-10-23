الفريق أول السعيد شنڨريحة يُستقبل من وزير الدفاع الكوري (صور)

خلال اليوم الأخير من الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية كوريا

خلال اليوم الخامس والأخير من الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى جمهورية كوريا، استُقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الخميس، من قبل وزير الدفاع الكوري آن غيو باك.

وخصّص الاستقبال، حسب ما ذكره بيان لوزارة الدفاع الوطني، لتقييم “حالة التعاون العسكري الثنائي بين الجزائر وجمهورية كوريا. وآفاق تطويره ليرتقي لمستوى الشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين”.

وخلال اللقاء، ألقى الفريق أول كلمة “حرص من خلالها على تبليغ مضيفه تحيات رئيس الجمهورية. متمنيا أن تشكل الزيارة لَبنة جديدة على مسار ترسيخ علاقات تعاون تخدم مصالح البلدين”.

وجاء في كلمة الفريق أول:” أود في البداية، أن أتقدم إليكم بعبارات الشكر والتقدير، على الدعوة الكريمة لحضور فعاليات معرض سيول الدولي للطيران والدفاع “ADEX-2025”.

“كما أغتنم هذه السانحة لأبلّغكم تحيات رئيس الجمهورية، الذي يولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع جمهورية كوريا”، يضيف الفريق أول. مردفا:”بالفعل، تطوّرت العلاقات الجزائرية الكورية تدريجيا، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين”.

قبل أن يتابع بأن العلاقات بين البلدين “شهدت في السنوات الأخيرة، دفعا متجددا، تجسّد في تبادل زيارات رفيعة المستوى لمسؤولي البلدين. والتوقيع على عدة اتفاقيات، في مختلف المجالات”.

من جهته، عبّر وزير الدفاع الكوري، عن استعداد بلاده لتطوير التعاون الثنائي مع الجزائر، لاسيما في مجال الدفاع. معربا عن “أمله في استفادة الوفد الجزائري من فعاليات المعرض”.