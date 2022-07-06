الفريق أول شنقريحة: أردنا إيصال رسالة بالغة المعاني من خلال الاستعراض العسكري

ترأس الفريق أول السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، بالناحية العسكرية الأولى، حفل تكريم وتهنئة إطارات ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي المشاركين في الاستعراض العسكري بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع وفي مستهل هذا الحفل الرمزي، ألقى السيد الفريق أول كلمة حرص من خلالها على تقديم، باسم السيد رئيس الجمهورية، أزكى آيات الشكر والعرفان لكافة المشاركين في الاستعراض العسكري، قائلا “يطيب لي كثيرا بهذه السانحة الكريمة، التي تأتي على إثر النجاح الباهر للاستعراض العسكري، الذي تم تنظيمه أمس، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، أن أتقدم لكم باسم السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأحر التهاني وأزكى آيات الشكر والعرفان، نظير الجهود المضنية التي بذلتموها، بكل تفاني وإخلاص، طيلة كافة مراحل تحضير وتنفيذ هذا الاستعراض العسكري، الذي سيبقى راسخا في ذاكرة الأمة إلى أبد الدهر”.

وتباع “لقد أبدعتم بحق، في هذا الحدث الناجح بكل المقاييس، لاسيما من خلال تحليكم بالانضباط المثالي والاحترافية العالية وأدائكم المنسجم والمتناسق، والدقة في أداء العروض في البر والجو والبحر، ولم تبخلوا بأي جهد، من أجل إنجاح هذا الاستعراض التاريخي، الذي شرّفتم به أنفسكم وجيشكم ووطنكم الجزائر”.

وأوضح “لقد تابع العالم أجمع ذلك الإصرار الذي كان يسكن قلوبكم، والعزيمة التي تحليتم بها خلال هذا الاستعراض، حيث أشاد به أصدقاء الجزائر الكثيرين، الذين أبى بعضهم إلا أن يشاركونا فرحتنا بهذه الذكرى المجيدة، اعترافا منهم بالمكانة الخاصة التي تحتلها الجزائر في قلوب شعوبهم، ومساهمتها الفاعلة في إرساء الأمن والاستقرار في المنطقة الإقليمية، ودورها التاريخي في مساندة القضايا العادلة في العالم.”

إلى ذلك قال الفريق أول سعيد شنقريحة “لقد حرصنا شديد الحرص على أن يكون هذا الاستعراض العسكري المهيب، في مستوى أبعاد ورمزية هذه الذكرى الخالدة وفي مستوى تضحيات صانعيها ووفاء من صانوا الوديعة، فضلا عن تقوية الجبهة الداخلية، وتعزيز الرابطة بين الشعب وجيشه وأفراده، الذين هم أولا وقبل كل شيء أبناء هذا الشعب العظيم ومن صلبه، كما أردنا، من خلال هذه الاحتفالية، إيصال رسالة بالغة المعاني، مفادها أن سلاح الجيش الوطني الشعبي موجه حصرا للدفاع عن الجزائر، وحماية حدودها، والذود عن سيادتها الوطنية، إلى جانب المساهمة في إحلال السلم والاستقرار في العالم، تحت وصاية الأمم المتحدة، وأن الجزائر تعبر بكل وضوح عن إرادتها وعزيمتها للاضطلاع بدور محوري على الساحة الإقليمية والدولية، في إطار القانون الدولي. “

السيد الفريق أول جدد في الختام تهانيه لأعضاء اللجان المشرفة على تحضير هذا الاستعراض، طالبا من الجميع بذل المزيد من الجهود المتفانية، من أجل المضي قدما نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.