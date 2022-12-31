الفريق أول شنقريحة: استعراض 2022 التاريخي أكد للجزائريين أن بلدهم في أيد آمنة

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، إن استعراض 2022 التاريخي للجيش أكد للجزائريين أن بلدهم في أيد آمنة.

وأكد الفريق أول شنقريحة، في رسالة تهنئة لأفراد الجيش بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2023، أن الاستعراض أثبت بما لا يدع للشك أن جزائر الشهداء في أيدي آمنة وستظل بفضل جيشها المغوار وشعبها الأبي حرة مستقلة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وأشاد الفريق أول شنقريحة في رسالة التهنئة بالجهود المبذولة من قبل كافة مكونات الجيش لتبقى على الدوام مستعدة للاضطلاع بمهامها الدستورية.

وأضاف إن “العام المنقضي 2022 كان فرصة لجيشنا العتيد من أجل حصد المزيد من النجاحات الميدانية البالغة الأهمية والحيوية لبلادنا مثل الاستعراض التاريخي والمهيب المنظم بمناسبة احياء الذكرى الـ 60 لعيد الاستقلال الوطني واسترجاع السيادة الوطنية”.

وحث الفريق أول السعيد شنقريحة، على “المواصلة على هذا النهج القويم، نهج الوفاء للوطن و الاخلاص في العمل من أجل صون أمن واستقرار الجزائر”.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب أكثر من أي وقت مضى، “إدراك الجميع لحجم التحديات المطروحة في ظل الوضع الاقليمي المتدهور وغير المستقر والتجند لكسب رهان الجاهزية الدائمة”.