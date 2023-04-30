الفريق أول شنقريحة: التلاحم بين الشعب وقيادته الضمان الوحيد لأمن واستقرار الجزائر

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، إن التلاحم بين الشعب وقيادته الضمان الوحيد لأمن واستقرار الجزائر.

وجدد الفريق أول شنقريحة، الأحد، خلال زيارة عمل وتفتيـش إلى الناحية العسكــرية الخامسة التأكيد أن التلاحم الأبدي بين الشعب الجزائري وقيادته الوطنية المخلصة ومؤسساته الدستورية هو الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن واستقرار بلدنا.

وشدد الفريق أول شنقريحة على أن الشعب الجزائري شعب أصيل شحذته المحن والتجارب ويملك من القيم والمبادئ والارادة والطموح ما يؤهله لان يواصل مسيرة التقدم والتطور والتنمية.

وأسدى الفريق أول شنقريحة جملة من التوجيهات والتوصيات تتعلق بضرورة مواصلة التحضير القتالي بكل جدية وصرامة من أجل المحافظة على قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي على اعلى درجات الجاهزية العملياتية.