الفريق أول شنقريحة: الجزائر تجد نفسها مرة أخرى أمام محاولات بائسة تستهدف أمنها واستقرارها

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، أن الجزائر التي تخوض اليوم معركة التغيير تجد نفسها مرة أخرى أمام محاولات بائسة تستهدف أمن واستقرار الوطن.

وجاء تصريح الفريق أول خلال زيارة عمل وتفتيش قادته، الخميس، إلى قيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، أين ألقى كلمة توجيهية تابعها مستخدمو وحدات هذه القيادة عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

الفريق أول السعيد شنقريحة، وفي كلمته أكد أن الجزائر التي تخوض اليوم معركة التغيير تجد نفسها مرة أخرى أمام محاولات بائسة تستهدف أمن واستقرار الوطن.

وأوضح “إن الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني تخوض اليوم معركة التغيير المنشود بتضافر جهود كافة الجزائريات والجزائريين”.