 الفريق أول شنقريحة: الجيش لعب دورا مشهودا في مسار بناء الدولة

الشعب الجزائري كان ولايزال شعب المواقف الثابتة والحاسمة

قال الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إن المحافظة على السيادة الوطنية يمنح الجميع الافتخار والاعتزاز بالشعب الجزائري الذي كان ولا يزال شعب المواقف الثابتة والسديدة والحاسمة يتخذها في حينها وفي الوقت المناسب، مواقف ستتجلى جدواها ولو بعد حين.

وأكد شنقريحة، في كلمته خلال حفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال “أن تشريف رئيس الجمهورية لحفل تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال اليوم، يعكس الأهمية التي يوليها للجيش ولأفراده ولا يفوتنا جميعا ونحن لا نزال نعيش نفحات ستينية الاستقلال التأكيد أن واجبنا اليوم الحفاظ على وطننا الجزائر من كل خطر ومكروه والحفاظ على عهد الشهداء.”

وشدد الفريق أول، أن استظهار تضحيات من وهبوا الجزائر الاستقلال هو واجب وطني مقدس يفرض نفسه على كافة الوطنيين المخلصين؛ فهو واجب يمنحنا جميعا الافتخار والاعتزاز للانتماء للشعب الجزائر، مشيرا إلى أن “الشعب الجزائري كان ولا يزال شعب المواقف الثابتة والسديدة والحاسمة يتخذها في حينها وفي الوقت المناسب، مواقف ستتجلى جدواها ولو بعد حين “.

كما أشار رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى الدور الذي لعبه الجيش الوطني الشعبي في بناء الجزائر، حينما قال: “لعب الجيش دورا مشهودا في مسار بناء الدولة الحديثة من خلال الإنجازات المحققة منذ الاستقلال على غرار تأهيل موارده البشرية وتشييد منشآته ومساهمته الفعالة في التنمية الوطنية”، مضيفا: “كان جيشنا العتيد عنوانا لوحدة الوطن المفدى، وفي هذا السياق شكلت هياكل التكوين على رأسها أكاديمية شرشال بوتقة تنصهر فيها طاقات أبنائها من كل ربوع وطننا الفسيح”.

وأردف قائلا: “يكفي أفراد الجيش أنهم استطاعوا بناء قوة دفاعية مهيبة الجانب كانت درعا واقيا من أخطار المراحل الصعبة، يحدوهم في ذلك إيمانهم الراسخ في حقنا كأمة وأن نضطلع بدورنا الريادي في منظومتنا الإقليمية وتعميم نعمة الأمن في محيطنا القريب والبعيد”.

كما أشاد الفريق أول بالمستوى الذي بلغه الجيش الوطني الشعبي “الجيش الذي بلغ مستوى عاليا من النضج والاحترافية يواصل بكل عزم جهوده المضنية على مسار عصرنة قوام المعركة لديه بشكل يمكننا من مواجهة أي تهديد مهما كان نوعه ومصدره”.

وقد أشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون، الثلاثاء، بالأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل “هواري بومدين”، على الحفل السنوي لتخرج الدفعات التي أعطى الموافقة على تسميتها باسم المجاهد المرحوم عبد الحفيظ بوصوف، المدعو “سي مبروك”.

وقد تميزت انطلاقة الحفل بتحليق سرب من الطائرات زينت سماء الأكاديمية بالألوان الوطنية قبل أن يلقى الفريق أول السعيد شنقريحة كلمة بهذه المناسبة التي حضرها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، براهيم بوغالي، والوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، ورئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، وأعضاء من الحكومة ومستشارو رئيس الجمهورية، إلى جانب أعضاء البعثات الدبلوماسية الأجنبية بالجزائر وعائلات المتخرجين والأسرة الثورية.

وكان الفريق أول السعيد شنقريحة، قد شدد خلال الزيارة التي قام بها، إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال “الرئيس الراحل هواري بومدين”، الاثنين عشية حفل التخرج السنوي للدفعات على أن ثقل المسؤولية الملقاة على عاتق الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية، لاسيما في خضم الأوضاع الدولية والجهوية الحالية، يستدعي مزيدا من الفطنة والتبصر والوعي بالتحديات الجسيمة المطروحة وهو الأمر الذي يتطلب الانخراط بقوة، في خارطة الطريق الجديدة، التي رسمتها القيادة العليا للجيش عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.

وقال شنقريحة “إن العوامل المساعدة على حسن القيام بالمسؤولية لا ترتبط بالمهارات العلمية والمعرفية والتحفيزات المادية فحسب، وإنما العامل الأساسي والأكثر أهمية، هو إحساس الفرد العسكري، في أي موقع كان، بأنه مطالب بأن لا يدخر أي جهد لخدمة وحدته العسكرية وجيشه ووطنه، بكل ما لديه من قدرات فكرية وبدنية ونفسية، وأن عليه واجب الوفاء بما عليه من التزامات”.

وتابع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي “فثقل المسؤولية الملقاة على عاتق الجيش الوطني الشعبي ومختلف المصالح الأمنية، لاسيما في خضم الأوضاع الدولية والجهوية الحالية، يستدعي مزيدا من الفطنة والتبصر والوعي بالتحديات الجسيمة المطروحة، وهو الأمر الذي يتطلب الانخراط بقوة، في خارطة الطريق الجديدة، التي رسمتها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، عملا بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، والتي من بين أهم أهدافها تعزيز اللحمة الوطنية وتوحيد الجبهة الداخلية، لأنها الضمانة الأكيدة للمضي قدما ببلادنا نحو التطور والازدهار المنشود”.