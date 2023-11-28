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الجزائر

الفريق أول شنقريحة: الجيش ملتزم بمكافحة الآفات التي تهدد المنطقة

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة: الجيش ملتزم بمكافحة الآفات التي تهدد المنطقة
أرشيف

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول السعيد شنقريحة، إلتزام الجيش بمواصلة مكافحة الآفات التي تهدد المنطقة، وذلك بالتنسيق مع جميع شركائه ضمن لجنة الأركان العمليـاتية المشتركة.

وجاءت تصريحات رئيس الأركان، الفريق أول السعيد شنقريحة خلال مشاركته في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة أركان العملياتية المشتركة.

وأعرب الفريق أول السعيد شنقريحة عن تشكراته لنظرائه رؤساء الوفود المشاركة على تلبية الدعوة، مبرزا الإهتمام البالغ الذي يوليه رئيس الجمهورية لأشغال هذه الدورة وأعمال اللجنة.

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