الفريق أول شنقريحة: الحركية الايجابية التي تعرفها الجزائر لم تعجب الأعداء

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أن الحركية الايجابية التي تعرفها الجزائر في كل المجالات لم تعجب أعداء الجزائر.

وقال الفريق أول شنقريحة، الأربعاء، في كلمته التوجيهية أمام إطارات ومستخدمي الناحية العسكرية السادسة بتمنراست أن الحركية النشطة التي تعرفها الجزائر في الآونة الأخيرة على كل المستويات والأصعدة، تجلت معالمها من خلال الإصلاحات الاقتصادية الجادة المقررة ومساعي تعزيز السياسة الاجتماعية لحماية الفئات الهشة وإعادة هيبة الدولة إلى جانب استعادة بريق الجزائر دوليا وهذا كله بفضل القرارات السديدة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني.

وأضاف الفريق أول السعيد شنقريحة أن هذه الحركية الإيجابية لم تعجب أعداء الجزائر ودفعتهم للتهجم عليها وعلى مؤسساتها ومحاول الإضرار بسمعتها الناصعة.

وتابع الفريق أول السعيد شنقريحة أن الشعب الجزائري الملتحم روحا وجسدا مع جيشه وقواته الأمنية، سيتمكن من إحباط كل تلك المخططات وإفشال مراميها.