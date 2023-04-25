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الجزائر

الفريق أول شنقريحة: الحروب الحديثة مختلفة تماما عن الحروب السابقة

الشروق أونلاين
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الفريق أول شنقريحة: الحروب الحديثة مختلفة تماما عن الحروب السابقة
أرشيف

قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، إن الحروب الحديثة التي يعرفها العالم اليوم مختلفة تماما عن الحروب السابقة.

وفي كلمة له خلال أشغال الدورة الـ16 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحربية، أكد الفريق أول أن الحروب الحديثة التي يعرفها العالم اليوم مختلفة تماما عن الحروب السابقة.

وأوضح الفريق أول أن هذا الأمر  دفع الجيش الوطني الشعبي للاعتناء بجانبين حيويين وهما التزود بالعتاد الحديث وتكوين عنصر بشري مؤهل.

كما حث رئيس الأركان  إطارات المدرسة العليا الحربية على تشجيع الضباط الدارسين على الإثراء المستمر لرصيدهم المعرفي ، سواء من خلال المطالعة أو من خلال استغلال تجاربهم الميدانية.

وشدد الفريق أول السعيد شنقريحة على أهمية الإرادة والإصرار على تحقيق النجاح والإيمان بالانتصار لدى الإطارات المستقبلية للجيش الوطني الشعبي.

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