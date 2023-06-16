الفريق أول شنقريحة: الرئيس تبون يواصل بإصرار شديد المسار الإصلاحي

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، من ولاية البليدة أن الرئيس تبون يواصل بإصرار شديد المسار الإصلاحي.

وفي كلمة له خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى الناحية العسكرية الأولى، الجمعة، قال الفريق أول إن رئيس الجمهورية يواصل بإصرار شديد المسار الإصلاحي الشامل والطموح المباشر فيه خلال السنوات القليلة الماضية.

واعتبر الفريق أول أن الرهان اليوم هو أن يلتقي الجزائريون حول ما يجمعهم من تاريخ واحد ومصير مشترك، مؤكدا أن. الشعب الجزائري انتصر على كل المشاريع التي حاولت أن تضرب كيانه عبر التاريخ

وأضاف رئيس أركان الجيش أن “مسار بناء الدولة الوطنية بمختلف مؤسساتها قد وصل اليوم إلى مراحل متقدمة بفضل جهود كل المخلصين وعلى رأسهم الرئيس عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني”.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد شرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، الجمعة بزيارة عمل وتفقد إلى الناحية العسكرية الأولى بولاية البليدة، أين التقى بإطارات ومستخدمي الناحية.