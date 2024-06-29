الفريق أول شنقريحة: القيادة العليا تعول كثيرا على المدرسة العليا الحربية

أكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أن “القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تعول كثيرا على القدرات البشرية النوعية التي تحوزها المدرسة العليا الحربية، ليس فقط من أجل تقديم الإضافة النوعية في مجال التطوير المتواصل للقدرات العملياتية لقواتنا المسلحة، بل كذلك في مجال استشراف تطور فنون وأنماط الحرب، واستخلاص الدروس والعبر من النزاعات الدائرة في مجالنا الحيوي”.

وجاء ذلك خلال ترؤسه، السبت بالمدرسة العليا الحربية، مراسم حفل تخرج الدفعة الـ17 لدورة الدراسات العليا الحربية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأضاف الفريق أول بالمناسبة أن “هذا ما يفرض علينا اليوم، كعسكريين، بأن نواصل مشوار اكتساب المعارف العلمية والفنون العسكرية والتحكم في ناصية التكنولوجيا الحديثة بما يكفل تعميق مفهوم الاحترافية لدى الجيش الوطني الشعبي وأن نعمل، بإيمان شديد وإصرار كبير، على تمتين ركائزه وتعزيز قدراته بما يكفل له كسب رهانات الردع والحسم”.

وشدد الفريق أول على “أهمية تحلي العسكري بفضيلة الإيمان بالقضية والإصرار على تحقيق النصر كونها إحدى الضمانات الأساسية لجودة الأداء الميداني”، معتبرا أن “الإيمان بالقضية والتشبع بقيم نكران الذات والاستعداد للتضحية من أجل الوطن يبقى دوما وبالتأكيد الضمانة الأكيدة لتحقيق النصر في ميدان المعركة، حيث أكدت العديد من الحروب الحديثة تفوق إرادة الرجال على العدو، رغم إمكانياته المادية الهائلة، وثورة نوفمبر الخالدة أفضل وأجل مثال على ذلك”.

وتابع قائلا: “في هذا الصدد بالذات، تستعد بلادنا هذه السنة للاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع ثورتنا التحريرية المظفرة التي يبقى إحياؤها يشكل دوما همزة وصل بين أجيال الثورة وأجيال الاستقلال ويمثل مثالا جديرا بالاقتداء وجديرا بالإجلال والإكبار”.